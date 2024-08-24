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Что посетить в Барнауле? Знакомимся с ключевыми городскими достопримечательностями

Путеводитель по Барнаулу: 5 главных достопримечательностей, которые стоит посмотреть
2:29
Туризм

Барнаул — административный центр Алтайского края, один из крупнейших городов Сибири. Несмотря на свою промышленную ориентацию, Барнаул имеет много интересных достопримечательностей, которые стоит посмотреть туристам.

Путеводитель по Барнаулу: 5 главных достопримечательностей, которые стоит посмотреть
Фото: de.wikipedia.org by Stefan Kühn, CC BY-SA 4.0

Обская набережная

Главная городская достопримечательность Барнаула — Обская набережная. Это современная и благоустроенная прогулочная зона вдоль реки Обь протяженностью более 5 км. Здесь можно увидеть памятники, фонтаны, спортивные площадки, рестораны и кафе. Особенно красиво набережная выглядит вечером, когда включается яркая подсветка.

Мемориал Славы

Один из самых значимых мемориальных комплексов Барнаула, посвященный Великой Отечественной войне. Центральное место занимает монумент "Вечный огонь", вокруг которого расположены скульптурные композиции и стелы с именами героев. Территория мемориала утопает в зелени и цветах, создавая атмосферу скорби и памяти.

Барнаульский планетарий

Посещение этого научно-образовательного учреждения станет интересным опытом для всей семьи. В планетарии регулярно проходят увлекательные лекции и видеопрезентации об астрономии, космосе и звездном небе. Кроме того, здесь функционирует малый зал с 3D-кинотеатром.

Нагорный парк

Живописный городской парк, расположенный на высоком берегу Оби. Здесь туристы могут прогуляться по аллеям, посетить зоопарк, детские развлекательные комплексы, кафе и рестораны. Один из главных объектов парка — смотровая площадка, с которой открывается впечатляющий вид на реку и панораму Барнаула.

Музей истории литейного производства

Этот музей будет интересен любознательным туристам, увлеченным историей техники и промышленности. Здесь можно узнать о развитии литейного дела в регионе, увидеть старинные формы и оборудование, а также понаблюдать за работой современных литейных цехов.

Помимо этих ключевых достопримечательностей, в Барнауле есть и другие интересные места для посещения: Алтайский краеведческий музей, Музей археологии и этнографии Алтая, Александро-Невский кафедральный собор и другие. Неспешная прогулка по городским улочкам также подарит массу ярких впечатлений.

Уточнения

Барнау́л — город в России, административный центр Алтайского края (с 1937 года) и одноимённого городского округа. Население города 620 419 (2024) человек, пятый по численности населения город Сибири, двадцать первый по численности населения город России. Расположен на юге Западной Сибири в месте впадения реки Барнаулки в Обь. Возник в 1730-х годах и развивался как посёлок при сереброплавильном заводе Акинфия Демидова. Крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. Имеет статус «Город трудовой доблести».

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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