Мечтаете об отдыхе у теплого моря? Узнайте, где находятся самые комфортные акватории

Топ самых тёплых морей для пляжного отдыха: где купаться круглый год

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие из нас мечтают отправиться на отдых к тёплым морским берегам, где можно насладиться комфортной температурой воды и воздуха круглый год. Но где именно находятся самые тёплые моря на планете? Давайте разберёмся в этом вопросе.

Фото: wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Средиземное море

Начнём со Средиземного моря — одного из самых популярных курортных направлений. Благодаря своему географическому положению в субтропическом климатическом поясе, Средиземное море отличается теплой и комфортной погодой большую часть года.

Летом температура воды здесь достигает 25-28°C, а воздуха — 30-35°C. Купальный сезон длится с мая по октябрь. Даже в самый холодный зимний период температура воды не опускается ниже 14-16°C, что позволяет искупаться отважным туристам.

Карибское море

Одно из самых теплых и комфортных морей планеты — это Карибское море. Оно расположено в тропических широтах, поэтому здесь царит жаркий и влажный климат практически круглый год.

Средняя температура воды в Карибском море составляет 27-29°C. Купаться можно с ранней весны и до поздней осени. Даже в самые "холодные" месяцы — январь-февраль — вода остывает всего до 25°C, что вполне комфортно для купания.

Красное море

Ещё одно направление, где можно найти идеально теплое море, — это Красное море. Оно расположено в субтропическом климатическом поясе, окруженное пустынями Африки и Аравийского полуострова.

Летом здесь очень жарко — температура воды и воздуха превышает 30°C. Но даже зимой Красное море не остывает ниже 22-24°C, что позволяет купаться и загорать практически круглый год.

Персидский залив

Персидский залив, вдающийся в пустынные земли Ближнего Востока, также славится своими теплыми морскими водами. Летом температура воды здесь достигает 32-34°C, а воздуха — 40-45°C.

Даже в зимние месяцы вода в Персидском заливе прогревается до 20-22°C, что вполне комфортно для купания. Теплый климат этого региона позволяет отдыхать у моря круглый год.

Таким образом, самыми тёплыми морями на Земле считаются Средиземное, Карибское, Красное и Персидский залив. Они располагаются в субтропических и тропических широтах и славятся комфортными температурами воды и воздуха на протяжении всего года. Это идеальные направления для пляжного отдыха и купания.

Уточнения

Кра́сное мо́ре (араб. اَلْبَحرْ الأحمر‎, Al-Baḥr Al-Aḥmar; ивр. יַם סוּף‎,Yam Suf; тигринья ቀይሕ ባሕሪ, Кэйх-Бахри; сомал. Badda Cas, англ. Red Sea, фр. Mer Rouge) — внутреннее море Индийского океана, расположенное между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине. На севере море примыкает к Суэцкому перешейку, который разделяет два залива: Суэцкий и Акаба, — через Суэцкий канал соединяется с Средиземным морем, а с Аравийским морем на юге соединяется Баб-эль-Мандебским проливом («Врата слёз») с Аденским заливом. Красное море — одно из самых солёных морей Мирового океана.

Кари́бское мо́ре (исп. Mar Caribe, англ. Caribbean Sea, гаит. креол. Lamè Karaïb, фр. Mer des Caraïbes, папьям. Laman Karibe, нидерл. Caraibische Zee) — окраинное полузамкнутое море бассейна Атлантического океана, с запада и юга ограничено Центральной и Южной Америкой, с севера и востока — Большими и Малыми Антильскими островами. На северо-западе через Юкатанский пролив соединено с Мексиканским заливом, на юго-западе — с Тихим океаном через искусственный Панамский канал.

Красное море - самое тёплое и чистое на планете