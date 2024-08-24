Исследование: большинство россиян планирует провести осенний отпуск дома

Superjob: 44% россиян планируют уйти в отпуск осенью

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты сервиса по поиску работу "Superjob" провели исследование. Выяснилось, что у 44% жителей России есть планы на осенний отдых, пишет агентство ТАСС.

Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay, PDM

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи граждан нашей страны. Оказалось, что 19% респондентов проведут отпуск дома, 11% — в поездке по России, 10% — на даче и 4% — за границей. При этом 48% опрошенных не планируют брать осенний отпуск. Это наиболее низкий показатель за последние 4 года. Также отмечается, что самыми популярными российскими направлениями у туристов являются Краснодарский край, Кавказ и Золотое кольцо. Что касается зарубежных поездок, то наибольшей востребованностью пользуются Турция, Египет и Таиланд.

Ранее Pravda.Ru писала, что жители России мечтают посетить Сочи в августе.