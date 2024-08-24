Исследование: большинство россиян планирует провести осенний отпуск дома

Специалисты сервиса по поиску работу "Superjob" провели исследование. Выяснилось, что у 44% жителей России есть планы на осенний отдых, пишет агентство ТАСС.
В исследовании приняли участие 1,6 тысячи граждан нашей страны. Оказалось, что 19% респондентов проведут отпуск дома, 11% — в поездке по России, 10% — на даче и 4% — за границей. При этом 48% опрошенных не планируют брать осенний отпуск. Это наиболее низкий показатель за последние 4 года. Также отмечается, что самыми популярными российскими направлениями у туристов являются Краснодарский край, Кавказ и Золотое кольцо. Что касается зарубежных поездок, то наибольшей востребованностью пользуются Турция, Египет и Таиланд.
Ранее Pravda.Ru писала, что жители России мечтают посетить Сочи в августе.
Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.