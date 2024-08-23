С 10 по 13 сентября 2024 года Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" организует автомобильный пресс-тур "PROстранствие": В дорогу за удивительными впечатлениями". Проект проводится при поддержке автомобилей EXEED и сети отелей Sun Siyam Resorts.
Автомобильный пресс-тур посвящен популяризации автомобильного туризма и путешествий по трассе М-12 "Восток", продвижению туристического потенциала прилегающий территорий и проходит с 10 по 13 сентября 2024 года по маршруту Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва. Во время поездки участники планируют на себе протестировать возможности придорожного сервиса, доступность достопримечательностей и комфортность инфраструктуры регионов, расположенных вдоль трассы М-12 "Восток", оценить работу бизнеса в данной сфере.
Автомобильный пресс-тур включает обширную деловую и культурную программу.
По результатам автомобильного пресс-тура "PROстранствие" будут опубликованы журналистские материалы на страницах федеральных СМИ ("Российская газета", "Интерфакс", РИА Новости, "Отдых в России" и др.), чьи представители приняли участие в автопробеге, и на ресурсах ЕСОТ.
Автомобильный пресс-тур "PROстранствие": В дорогу за удивительными впечатлениями"
Организатор: Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ"
Контакты ЕСОТ:
Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, что привело к убыткам на сумму 552 миллиона рублей.