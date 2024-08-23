Автомобильный пресс-тур "PROстранствие": В дорогу за удивительными впечатлениями"

2:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 10 по 13 сентября 2024 года Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" организует автомобильный пресс-тур "PROстранствие": В дорогу за удивительными впечатлениями". Проект проводится при поддержке автомобилей EXEED и сети отелей Sun Siyam Resorts.

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Автомобильный пресс-тур посвящен популяризации автомобильного туризма и путешествий по трассе М-12 "Восток", продвижению туристического потенциала прилегающий территорий и проходит с 10 по 13 сентября 2024 года по маршруту Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва. Во время поездки участники планируют на себе протестировать возможности придорожного сервиса, доступность достопримечательностей и комфортность инфраструктуры регионов, расположенных вдоль трассы М-12 "Восток", оценить работу бизнеса в данной сфере.

Автомобильный пресс-тур включает обширную деловую и культурную программу.

11 сентября в 10 утра в Нижнем Новгороде в конференц-зал отеля "Дипломат" состоится пресс-брифинг. Участники пробега поделятся практическим опытом автопутешествия по трассе М-12, обсудят перспективы автомобильного туризма в регионе. Состоится презентация сети отелей Sun Siyam Resorts и розыгрыш подарков от автопробега "PROстранствие".

состоится пресс-брифинг. Участники пробега поделятся практическим опытом автопутешествия по трассе М-12, обсудят перспективы автомобильного туризма в регионе. Состоится презентация сети отелей Sun Siyam Resorts и розыгрыш подарков от автопробега "PROстранствие". 12 сентября в 10 часов в Казани, в Государственном комитете Республики Татарстан по туризму , состоится брифинг с участниками пробега, представителями Госкомитета РТ по туризму, представителями отеля "ЗА Казань" и сети отелей Sun Siyam Resorts. Пройдет презентация туристических возможностей Республики Татарстан.

, состоится брифинг с участниками пробега, представителями Госкомитета РТ по туризму, представителями отеля "ЗА Казань" и сети отелей Sun Siyam Resorts. Пройдет презентация туристических возможностей Республики Татарстан. В Нижнем Новгороде и Казани для участников пробега запланированы экскурсии с посещением основных достопримечательностей этих городов.

По результатам автомобильного пресс-тура "PROстранствие" будут опубликованы журналистские материалы на страницах федеральных СМИ ("Российская газета", "Интерфакс", РИА Новости, "Отдых в России" и др.), чьи представители приняли участие в автопробеге, и на ресурсах ЕСОТ.

Автомобильный пресс-тур "PROстранствие": В дорогу за удивительными впечатлениями"

Организатор: Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ"

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