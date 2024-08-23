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Автомобильный пресс-тур "PROстранствие": В дорогу за удивительными впечатлениями"

2:43
Туризм

С 10 по 13 сентября 2024 года Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" организует автомобильный пресс-тур "PROстранствие": В дорогу за удивительными впечатлениями". Проект проводится при поддержке автомобилей EXEED и сети отелей Sun Siyam Resorts.

Автомобильный пресс-тур "PROстранствие": В дорогу за удивительными впечатлениями"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Автомобильный пресс-тур посвящен популяризации автомобильного туризма и путешествий по трассе М-12 "Восток", продвижению туристического потенциала прилегающий территорий и проходит с 10 по 13 сентября 2024 года по маршруту Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва. Во время поездки участники планируют на себе протестировать возможности придорожного сервиса, доступность достопримечательностей и комфортность инфраструктуры регионов, расположенных вдоль трассы М-12 "Восток", оценить работу бизнеса в данной сфере.

Автомобильный пресс-тур включает обширную деловую и культурную программу.

  • 11 сентября в 10 утра в Нижнем Новгороде в конференц-зал отеля "Дипломат" состоится пресс-брифинг. Участники пробега поделятся практическим опытом автопутешествия по трассе М-12, обсудят перспективы автомобильного туризма в регионе. Состоится презентация сети отелей Sun Siyam Resorts и розыгрыш подарков от автопробега "PROстранствие".
  • 12 сентября в 10 часов в Казани, в Государственном комитете Республики Татарстан по туризму, состоится брифинг с участниками пробега, представителями Госкомитета РТ по туризму, представителями отеля "ЗА Казань" и сети отелей Sun Siyam Resorts. Пройдет презентация туристических возможностей Республики Татарстан.
  • В Нижнем Новгороде и Казани для участников пробега запланированы экскурсии с посещением основных достопримечательностей этих городов.

По результатам автомобильного пресс-тура "PROстранствие" будут опубликованы журналистские материалы на страницах федеральных СМИ ("Российская газета", "Интерфакс", РИА Новости, "Отдых в России" и др.), чьи представители приняли участие в автопробеге, и на ресурсах ЕСОТ.

Автомобильный пресс-тур "PROстранствие": В дорогу за удивительными впечатлениями"

Организатор: Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ"

Контакты ЕСОТ:

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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