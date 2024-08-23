В Таиланде из-за схода оползня погибла семейная пара из России

В Таиланде двое россиян погибли из-за схода оползня

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде супружеская пара из России погибла из-за схода оползня. Об этом сообщает издание "The Phuket Express" со ссылкой на властей провинции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инцидент произошёл на острове Пхукет сегодня рано утром. Оползень накрыл виллу, в которой жили российские туристы. Сейчас их личности устанавливаются. Всего в результате чрезвычайной ситуации погибли 8 человек. Среди них есть также граждане Мьянмы и Таиланда. При этом 19 человек пострадали.

Оползень сошёл из-за сильного дождя. По сведениям властей, выпало 200 миллиметров осадков.

Уточнения

Пхуке́т — одна из южных провинций Королевства Таиланд. Пхукет расположен у западного побережья Таиланда, в Андаманском море Индийского океана.

О́ползень — опасное природное явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. Такие явления возникают на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей и т.д.