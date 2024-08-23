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Изделия из бумажных отходов: для гостей фестиваля под Калугой проведут мастер-класс

Жителей Калужской области и туристов научат создавать изделия из бумажных отходов
0:47
Туризм

В Калужской области 24 августа состоится фестиваль "Бумажное сердце". Он пройдет на открытом воздухе. Соответствующая информация опубликована на сайте мероприятия.

Жителей Калужской области и туристов научат создавать изделия из бумажных отходов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Гости фестиваля узнают о разнообразных областях применения бумаги и её свойствах. Также они научатся создавать из макулатуры различные вещи. Среди них — хлопушки и изделия папье-маше. Кроме того, для гостей проведут и другие мастер-классы, конкурсы, выступят творческие коллективы. Мероприятие завершится запуском корабликов из бересты по реке Суходрев.

Ранее Pravda.Ru писала, что арт-фестиваль "Малахитовая шкатулка" стартовал на "Розе Хутор".

Уточнения

Калу́жская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Расположена в центре Европейской части России.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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