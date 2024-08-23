В Калужской области 24 августа состоится фестиваль "Бумажное сердце". Он пройдет на открытом воздухе. Соответствующая информация опубликована на сайте мероприятия.
Гости фестиваля узнают о разнообразных областях применения бумаги и её свойствах. Также они научатся создавать из макулатуры различные вещи. Среди них — хлопушки и изделия папье-маше. Кроме того, для гостей проведут и другие мастер-классы, конкурсы, выступят творческие коллективы. Мероприятие завершится запуском корабликов из бересты по реке Суходрев.
Ранее Pravda.Ru писала, что арт-фестиваль "Малахитовая шкатулка" стартовал на "Розе Хутор".
Калу́жская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Расположена в центре Европейской части России.
Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, что привело к убыткам на сумму 552 миллиона рублей.