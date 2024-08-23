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Россиянам рассказали, в каких городах отели подешевеют осенью

Исследование: осенью выгоднее всего отдохнуть на черноморских курортах
0:55
Туризм

Специалисты сервиса для планирования путешествий "OneTwoTrip" проанализировали стоимость отелей в востребованных у путешественников местах. Они выяснили, что осенью выгоднее всего отдохнуть на черноморских курортах, пишет агентство РИА Новости.

Исследование: осенью выгоднее всего отдохнуть на черноморских курортах
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Цены на объекты размещения в Витязево снизятся на 33% осенью (в среднем до 5 тысяч рублей в сутки) по сравнению с летом. Примерно столько же будет стоить ночь в отелях Анапы — экономия составит 30%.

На 32% подешевеет размещение в Суздале, а на 20% меньше туристы заплатят, если отправятся в Нижний Новгород, Геленджик и Лазаревское. Кроме этих мест выгоднее отдохнуть получится в Светлогорске, Зеленоградске, Санкт-Петербурге и Петрозаводске.

Ранее Pravda.Ru писала, как осенью сэкономить на отдыхе.

Уточнения

Черномо́рское побере́жье — географический и исторический регион на побережье Чёрного моря, представляющий собой причерноморскую полосу Краснодарского края Российской Федерации, прибрежную часть Абхазии и (остальной) Грузии. На большей части своего протяжения является курортной зоной.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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