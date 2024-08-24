Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт: Индия и Китай не откажутся от российской нефти
Почему одни кошки царапаются, а другие — нет: учёные объяснили, что влияет на поведение питомца
Как действовать после аварии: рекомендации по безопасности от инспектора ГАИ
Украинские футболисты не пожали руки арбитрам перед матчем с "Бетисом"
США смягчили запрет на ввоз российских алмазов
Три простых правила для комфортного перелёта
В России было семь случаев оспы обезьян, сообщил врач Андрей Осипов
Терапевт Омарова предупредила об отрыжке после употребления запрещённых БАДов
Как избежать штрафа за проезд прямо под стрелку на перекрёстке

В Абхазии погиб восьмилетний мальчик из Нижнего Новгорода

В Абхазии погиб восьмилетний мальчик, упавший с обрыва в горное озеро Рица
0:50
Туризм

В Абхазии в Рицинском национальном парке погиб восьмилетний мальчик, упавший с обрыва в горное озеро Рица, сообщает Туристер.

В Абхазии погиб восьмилетний мальчик, упавший с обрыва в горное озеро Рица
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

По словам директора парка Адамура Багателии, трагедия произошла на пути от дачи Сталина к автомобильной стоянке.

Мальчик прибыл в Абхазию из Нижнего Новгорода вместе с родителями и четырёхлетним братом. Пока родители фотографировались на берегу озера, он забрался на камень и упал с высоты около 40 метров.

Сотрудники нацпарка подплыли к месту  трагедии на лодке и достали ребёнка с трёхметровой глубины без признаков жизни.

Багателия отметил, что Рицинский нацпарк окажет семье погибшего ребенка материальную помощь в размере 500 тыс. рублей и берет на себя все расходы, связанные с транспортировкой тела в РФ.

Уточнения

Материальная помощь (матпомощь) — социальные выплаты в денежной или натуральной форме, которые предоставляются организацией сотрудникам и членам его семьи при тех или иных обстоятельствах, форма социальной помощи.

Рицинский реликтовый национальный парк — охраняемая территория в Гудаутском районе Абхазии. Создан для защиты горного озера Рица, а также флоры и фауны в окружающем горном регионе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам

Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.

Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
В США прогнозируют наращивание производства самого опасного истребителя ВС РФ
В США прогнозируют рост производства в Росси самого опасного истребителя
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
Последние материалы
В России было семь случаев оспы обезьян, сообщил врач Андрей Осипов
В Абхазии погиб восьмилетний мальчик, упавший с обрыва в горное озеро Рица
Терапевт Омарова предупредила об отрыжке после употребления запрещённых БАДов
Как избежать штрафа за проезд прямо под стрелку на перекрёстке
В Таиланде установили личности россиян, которые погибли из-за оползня
Подводный брейк-данс от российской синхронистки разорвал интернет
Отсутствие зубов как предиктор сердечно-сосудистых заболеваний
Кошка вас точно обожает, если она делает эти вещи
Московский планетарий показал новые пятна на Солнце
Как психотерапия помогает улучшить психическое здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.