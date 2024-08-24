В Абхазии погиб восьмилетний мальчик из Нижнего Новгорода

В Абхазии погиб восьмилетний мальчик, упавший с обрыва в горное озеро Рица

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Абхазии в Рицинском национальном парке погиб восьмилетний мальчик, упавший с обрыва в горное озеро Рица, сообщает Туристер.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

По словам директора парка Адамура Багателии, трагедия произошла на пути от дачи Сталина к автомобильной стоянке.

Мальчик прибыл в Абхазию из Нижнего Новгорода вместе с родителями и четырёхлетним братом. Пока родители фотографировались на берегу озера, он забрался на камень и упал с высоты около 40 метров.

Сотрудники нацпарка подплыли к месту трагедии на лодке и достали ребёнка с трёхметровой глубины без признаков жизни.

Багателия отметил, что Рицинский нацпарк окажет семье погибшего ребенка материальную помощь в размере 500 тыс. рублей и берет на себя все расходы, связанные с транспортировкой тела в РФ.

Уточнения

Материальная помощь (матпомощь) — социальные выплаты в денежной или натуральной форме, которые предоставляются организацией сотрудникам и членам его семьи при тех или иных обстоятельствах, форма социальной помощи.

Рицинский реликтовый национальный парк — охраняемая территория в Гудаутском районе Абхазии. Создан для защиты горного озера Рица, а также флоры и фауны в окружающем горном регионе.