Новый аэропорт Титосе приостановил рейсы из-за пропажи ножниц

Япония закрыла аэропорт из-за пропажи ножниц

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новый аэропорт Титосе в Японии был временно закрыт из-за пропажи ножниц из местного магазина, сообщает Туристер.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

17 августа аэропорт задержал рейс 201 и отменил еще 36 рейсов.

Администрация аэропорта забила тревогу, поскольку была вероятность того, что ножницы могли бы быть использованы как оружие на борту самолета.

Ножницы вскоре были найдены, и аэропорт вернулся к нормальной работе.

Пассажиры выразили недовольство в соцсетях, сообщая, что не смогли вылететь из-за того, что ножницы потерялись. Лишь немногие поддержали решение аэропорта принять меры безопасности.

Для справки, Новый аэропорт Титосе — крупнейший аэропорт префектуры Хоккайдо, расположенный в 5 км от Титосе и Томакомай и обслуживающий метрополию Саппоро.

Уточнения

Метропо́лия (др.-греч. μητρόπολις — "столица, главный город", от μήτηρ — "мать" и πόλις — "государство, город") — государство по отношению к своим колониям, поселениям за пределами своих границ, эксплуатируемым территориям, зависимым странам.

Префектура (лат. praefectura от praefectus — начальник, командующий) — административно-территориальная единица.