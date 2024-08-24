Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка вас точно обожает, если она делает эти вещи
Московский планетарий показал новые пятна на Солнце
Как психотерапия помогает улучшить психическое здоровье
Радиация делает крыс активными и любопытными, установили в Институте Сербского
Полноценный низкокалорийный ужин: идеи для приготовления
Как образ жизни молодых людей влияет на толщину и жёсткость артерий
Не упустите урожай: как сохранить фасоль в идеальном состоянии
"Русская ракета готова" — иностранцы выразили своё восхищение
В Санкт-Петербурге пройдёт кубок NWPA по армрестлингу

Новый аэропорт Титосе приостановил рейсы из-за пропажи ножниц

Япония закрыла аэропорт из-за пропажи ножниц
0:54
Туризм

Новый аэропорт Титосе в Японии был временно закрыт из-за пропажи ножниц из местного магазина, сообщает Туристер.

Япония закрыла аэропорт из-за пропажи ножниц
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

17 августа аэропорт задержал рейс 201 и отменил еще 36 рейсов.

Администрация аэропорта забила тревогу, поскольку была вероятность того, что ножницы могли бы быть использованы как оружие на борту самолета.

Ножницы вскоре были найдены, и аэропорт вернулся к нормальной работе.

Пассажиры выразили недовольство в соцсетях, сообщая, что не смогли вылететь из-за того, что ножницы потерялись. Лишь немногие поддержали решение аэропорта принять меры безопасности.

Для справки, Новый аэропорт Титосе — крупнейший аэропорт префектуры Хоккайдо, расположенный в 5 км от Титосе и Томакомай и обслуживающий метрополию Саппоро.

Уточнения

Метропо́лия (др.-греч. μητρόπολις — "столица, главный город", от μήτηρ — "мать" и πόλις — "государство, город") — государство по отношению к своим колониям, поселениям за пределами своих границ, эксплуатируемым территориям, зависимым странам.

Префектура (лат. praefectura от praefectus — начальник, командующий) — административно-территориальная единица.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам

Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.

Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Овощное рагу с красной фасолью: для этого блюда нужны самые простые продукты
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
В США прогнозируют рост производства в Росси самого опасного истребителя
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
Последние материалы
Кошка вас точно обожает, если она делает эти вещи
Московский планетарий показал новые пятна на Солнце
Как психотерапия помогает улучшить психическое здоровье
Япония закрыла аэропорт из-за пропажи ножниц
Радиация делает крыс активными и любопытными, установили в Институте Сербского
Полноценный низкокалорийный ужин: идеи для приготовления
Как образ жизни молодых людей влияет на толщину и жёсткость артерий
Не упустите урожай: как сохранить фасоль в идеальном состоянии
"Русская ракета готова" — иностранцы выразили своё восхищение
В Санкт-Петербурге пройдёт кубок NWPA по армрестлингу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.