Новый аэропорт Титосе в Японии был временно закрыт из-за пропажи ножниц из местного магазина, сообщает Туристер.
17 августа аэропорт задержал рейс 201 и отменил еще 36 рейсов.
Администрация аэропорта забила тревогу, поскольку была вероятность того, что ножницы могли бы быть использованы как оружие на борту самолета.
Ножницы вскоре были найдены, и аэропорт вернулся к нормальной работе.
Пассажиры выразили недовольство в соцсетях, сообщая, что не смогли вылететь из-за того, что ножницы потерялись. Лишь немногие поддержали решение аэропорта принять меры безопасности.
Для справки, Новый аэропорт Титосе — крупнейший аэропорт префектуры Хоккайдо, расположенный в 5 км от Титосе и Томакомай и обслуживающий метрополию Саппоро.
Метропо́лия (др.-греч. μητρόπολις — "столица, главный город", от μήτηρ — "мать" и πόλις — "государство, город") — государство по отношению к своим колониям, поселениям за пределами своих границ, эксплуатируемым территориям, зависимым странам.
Префектура (лат. praefectura от praefectus — начальник, командующий) — административно-территориальная единица.
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