Учащиеся 5-9 классов Калининградской области смогут бесплатно отправиться в поездку

Школьники Калининградской области смогут бесплатно отправиться в путешествие

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Калининградской области возобновят программу бесплатных туристических поездок по социальному сертификату для школьников с сентября. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

В рамках инициативы отправиться в путешествие по региону смогут учащиеся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Поездки будут начинаться как из Калининграда и приморских городов, так и из городов, которые расположены на востоке области. Благодаря этому школьники смогут побывать в незнакомых им местах. Уточняется, что учащиеся отправятся в турпоездки с обзорными экскурсиями, а также посетят достопримечательности в сопровождении профессиональных гидов.

Ранее Pravda.Ru писала, что путешественники мечтают посетить Сочи и Калининград в августе.

Уточнения

Калинингра́дская о́бласть (до 4 июля 1946 — Кёнигсбергская область) — субъект Российской Федерации, самый западный регион страны.