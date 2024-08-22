Учащиеся 5-9 классов Калининградской области смогут бесплатно отправиться в поездку

Власти Калининградской области возобновят программу бесплатных туристических поездок по социальному сертификату для школьников с сентября. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
В рамках инициативы отправиться в путешествие по региону смогут учащиеся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Поездки будут начинаться как из Калининграда и приморских городов, так и из городов, которые расположены на востоке области. Благодаря этому школьники смогут побывать в незнакомых им местах. Уточняется, что учащиеся отправятся в турпоездки с обзорными экскурсиями, а также посетят достопримечательности в сопровождении профессиональных гидов.
Ранее Pravda.Ru писала, что путешественники мечтают посетить Сочи и Калининград в августе.
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