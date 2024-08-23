Туристке потребовалась помощь спасателей после прыжка с 7-ми метровой высоты в Сочи

Туристка пострадала в Сочи от прыжка с 7-метровой высоты

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жительнице Москвы потребовалась помощь спасателей после того, как она прыгнула с 7-ми метровой высоты в купель. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЮРПСО МЧС России.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Инцидент произошёл в городе Сочи, в каньоне "Белые скалы". От удара об воду туристка получила травму спины. Она не смогла самостоятельно доплыть до берега. В этом ей помогли муж и инструктор. Когда на место происшествия прибыли спасатели, то они оказали пострадавшей первую помощь. Впоследствии с использованием альпинистского снаряжения туристку на носилках удалось поднять к тропе. Оттуда её транспортировали к машине скорой помощи.

Ранее Pravda.Ru писала, что спасатели эвакуировали путешественницу с высокогорного сочинского озера.

Уточнения

Орли́ные или Бе́лые ска́лы — рекреационный объект, расположенный на территории Мацестинского лесничества Сочинского национального парка в Хостинском районе города Сочи Краснодарского края в России. Орлиные скалы располагаются вдоль правого берега реки Агура, в 2 километрах от её устья, вблизи Агурских водопадов.