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Количество отдыхающих в санаториях России выросло на 6% за первое полугодие 2024 года

Краснодарский край стал главным направлением для оздоровительного отдыха в России
1:36
Туризм

В первом полугодии 2024 года санатории Краснодарского края приняли свыше 670 тысяч человек, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Краснодарский край стал главным направлением для оздоровительного отдыха в России
Фото: commons.wikimedia.org by bibikoff, PDM

На втором месте Ставропольский край с 390 тысячами посетителей, а на третьем — Московская область с 227 тысячами отдыхающих. В общей сложности за этот период в санаториях России побывали 3,14 миллиона человек, что на 6% больше, чем годом ранее.

Краснодарский край предлагает более 200 санаторно-курортных организаций, способных принять до 100 тысяч человек одновременно. Этот регион обеспечивает пятую часть от общего числа мест во всех здравницах России, сообщает "Кубань-Информ".

Ежегодно в санаториях Кубани оздоравливается более 1,5 миллиона человек, что делает его одним из самых популярных направлений для оздоровительного туризма в стране.

"Это пятая часть от общего количества номеров в здравницах России. Ежегодно у нас оздоравливается более 1,5 млн человек. Практически каждый четвертый отдыхающий, из предпочитающих оздоровительный туризм, выбирает здравницы Кубани", — отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий

Местные санатории предлагают свыше 500 уникальных программ лечения, включая использование целебных грязей и минеральной воды.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и Абхазией.

Куба́нь (адыг Пшызэ, укр. Кубань) — историческая область на Северном Кавказе, прилегающий к левобережью реки Кубань и её притокам до города Усть-Лабинск.

Санато́рий (из нем. Sanatorium, либо из фр. sanatorium, от лат. sanatorium, sanatorius — «место лечения», «способный лечить», производного от sanare — «лечить») — лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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