Санкт-Петербург возглавил список самых романтичных городов России, Калининград и Москва на втором месте

Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых романтичных городов России

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В свежем опросе сервиса Tutu.ru были определены самые романтичные города России. Калининград, набрал 8% голосов и разделил второе место с Москвой, уступив только Санкт-Петербургу, который уверенно занял первое место с 41% голосов. Замыкают пятёрку Сочи и Казань, получив 7% и 6% голосов соответственно.

Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License

Опрос охватил около двух тысяч путешественников, которых попросили назвать города, идеальные для романтических поездок. В топ-10 также вошли такие города как Нижний Новгород, Урюпинск, Владивосток, Екатеринбург и Суздаль. Каждый из них набрал по 3-4% голосов.

Помимо этого респонденты указали на интерес к таким городам как Кисловодск, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Мурманск, Сортавала, Петропавловск-Камчатский и Коломна.

Уточнения

Рома́нтика — эмоционально-возвышенное мироощущение, создаваемое различными идеями, чувствами, эмоциями и условиями жизни.

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.