Санкт-Петербург возглавил список самых романтичных городов России, Калининград и Москва на втором месте

В свежем опросе сервиса Tutu.ru были определены самые романтичные города России. Калининград, набрал 8% голосов и разделил второе место с Москвой, уступив только Санкт-Петербургу, который уверенно занял первое место с 41% голосов. Замыкают пятёрку Сочи и Казань, получив 7% и 6% голосов соответственно.
Опрос охватил около двух тысяч путешественников, которых попросили назвать города, идеальные для романтических поездок. В топ-10 также вошли такие города как Нижний Новгород, Урюпинск, Владивосток, Екатеринбург и Суздаль. Каждый из них набрал по 3-4% голосов.
Помимо этого респонденты указали на интерес к таким городам как Кисловодск, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Мурманск, Сортавала, Петропавловск-Камчатский и Коломна.
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