Администрация Ессентуков намерена создать детские турпродукты

В Ессентуках создадут детские туристические продукты

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Ессентуков совместно с местными санаториями планируют создать туристические продукты для детей на курорте. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

В 2023 году в Ессентуках отдохнуло более 20 тысяч детей. Ожидается, что в 2024-м количество маленьких гостей продолжит расти. В пресс-службе отметили, что сейчас детский профиль есть только у одного санатория курорта. Однако предложением по соответствующим путёвкам заинтересовались все здравницы Ессентуков. При этом уточняется, что детское направление, в частности, будут развивать благодаря событийному туризму, а также при помощи образовательных и реабилитационных центров города.

Ранее Pravda.Ru писала, что голландский блогер поделился впечатлениями о минеральной воде в Ессентуках.

Уточнения

Ессентуки́ — город-курорт в Ставропольском крае. Образует городской округ город-курорт Ессентуки. С 1992 года — административный центр особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды (КМВ) и место размещения администрации КМВ.

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