"В Абхазии делать нечего": туристы из России пожаловались на низкий уровень сервиса

Российские туристы разочарованы отдыхом в Абхазии: сервис ниже плинтуса

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы из России, побывавшие в Абхазии, выражают недовольство уровнем сервиса и гостеприимства в местных отелях и гостиницах.

Фото: web.archive.org by Jack Borno, CC BY-SA 3.0

По их словам, персонал нередко нарушает личные границы отдыхающих, заходя в номера без ожидания ответа, а обслуживание в столовых оставляет желать лучшего. Некоторые путешественники также жалуются на нечестное отношение со стороны местных жителей, которые завышают цены на проезд, фрукты и другие услуги.

"Кто хоть раз путешествовал по нашей стране и был в Сыктывкаре: в Абхазии делать нечего", — подчеркнул один из туристов.

Дополнительные неудобства создает плохая санитарная обстановка, из-за чего среди туристов распространились кишечные инфекции, такие как ротавирус.

Одна из россиянок также упомянула о шокирующем случае жестокого обращения с животными, когда беременную кошку со сломанной лапой увезли в неизвестном направлении в экстремально жаркую погоду.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.