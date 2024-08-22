Туристы из России, побывавшие в Абхазии, выражают недовольство уровнем сервиса и гостеприимства в местных отелях и гостиницах.
По их словам, персонал нередко нарушает личные границы отдыхающих, заходя в номера без ожидания ответа, а обслуживание в столовых оставляет желать лучшего. Некоторые путешественники также жалуются на нечестное отношение со стороны местных жителей, которые завышают цены на проезд, фрукты и другие услуги.
"Кто хоть раз путешествовал по нашей стране и был в Сыктывкаре: в Абхазии делать нечего", — подчеркнул один из туристов.
Дополнительные неудобства создает плохая санитарная обстановка, из-за чего среди туристов распространились кишечные инфекции, такие как ротавирус.
Одна из россиянок также упомянула о шокирующем случае жестокого обращения с животными, когда беременную кошку со сломанной лапой увезли в неизвестном направлении в экстремально жаркую погоду.
Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на наших дачных участках. Ее ценят за вкусные, полезные плоды, а также неприхотливость к условиям выращивания. Однако, чтобы весной куст порадовал обильным урожаем, важно правильно его подготовить к зимовке.