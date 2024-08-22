Турагент раскрыла проблемы сервиса в Грузии: россияне недовольны дороговизной и качеством отдыха

Турагент раскрыла проблемы туристического сервиса в Грузии

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие россияне выражают недовольство уровнем сервиса в Грузии, рассказала в интервью турагент Анастасия Дубинина. По её мнению, качество обслуживания туристов в этой стране не соответствует запрашиваемым за это деньгам, сообщает NEWS.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmytro Balkhovitin, CC BY-SA 4.0

"Как правило, цены высокие, а уровень сервиса оставляет желать лучшего. Именно это и смущает многих туристов. Вроде как отдаешь большие деньги, а получаешь взамен услуги совсем иного качества", — пояснила она.

Это мнение разделяют и сами туристы. Программист из Москвы Алексей, который не раз посещал Грузию, отметил, что цены на отели, питание и экскурсии там довольно высокие. Учитывая это, можно найти более выгодные варианты для отдыха, считает он.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем».