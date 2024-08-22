Авиакомпания "S7" выплатила штрафы в размере 1,2 миллиона рублей за 2 последних года

Авиакомпания "S7" получила около 40 штрафов за 2 последних года

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "S7" за 2023 год и 7 месяцев 2024-го получила около 40 штрафов за оказание услуг ненадлежащего качества. Об этом пишет издание "НГС" со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad A380, CC BY 3.0

Авиаперевозчику выписали штрафы на сумму более 1,2 миллиона рублей. Компания их оплатила. Издание отметило, что направило запрос в пресс-службу "S7" насчёт конкретных причин взысканий. Однако на момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее Pravda.Ru писала, что авиакомпания "Победа" попала под санкции США.

Уточнения

S7 Airlines — российская авиакомпания, выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, является крупнейшей частной авиакомпанией России. Штаб-квартира расположена в Новосибирске.