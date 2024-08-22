В Абхазии погиб 8-летний ребёнок во время семейной фотосессии

В Абхазии погиб 8-летний ребёнок, сорвавшись с обрыва

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Рицинском ущелье погиб 8-летний ребёнок. Он приехал в Абхазию с родителями из Нижнего Новгорода. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на директора местного национального парка Адамура Багателию.

Фото: flickr.com by 55Laney69, CC BY 2.0

Семейная пара отправилась в путешествие на автомобиле по Рицинскому нацпарку. По дороге туристы увидели большой камень и решили на нём сфотографироваться. Однако ребёнок не удержался и сорвался с высоты около 40 метров.

По словам Адамура Багателии, нацпарк поможет родителям в сложившейся ситуации. Уточняется, что по факту гибели ребёнка прокуратура Гудаутского района проводит процессуальную проверку, а с матерью и отцом работают психологи.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.