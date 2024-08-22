Власти Занзибара введут обязательную страховку для туристов осенью

Власти Занзибара с 1 октября введут обязательную страховку для иностранных путешественников, которые прибывают в аэропорт или морской порт острова. Соответствующее уведомление получил туроператор "Интурист", пишет портал "TourDom".
Предположительно, страховка будет действительна в течение 92-х дней. Она покроет расходы при несчастных случаях, а также на неотложную медицинскую помощь, возвращение тела на родину в случае гибели, задержку, кражу или потерю багажа. Покрытие будет стоить 44 доллара (около 4 тысяч рублей). При этом отмечается, что наличие медицинского полиса не освободит путешественников от необходимости приобретения дополнительной страховки.
Ранее Pravda.Ru писала, как вызвать скорую помощь за границей и не остаться без страхового покрытия.
Занзиба́р — принадлежащий Танзании архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Часть архипелага входит в автономию Занзибар. Острова находятся на расстоянии 40-60 км от восточного побережья Африки.
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