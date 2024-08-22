Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт подтвердил техническую возможность отключения России от интернета
Подбор помады: как определить свой тон кожи и выбрать идеальный оттенок
В приграничье уничтожены американские наёмники из ЧВК Forward Observation Group
Евросоюз увеличил импорт российского зерна
В Минздраве посоветовали не собирать старые грибы и грибы-переростки
На Дальнем Востоке появится 18 новых туристических маршрутов
Как выбрать люстру для спальни: практические советы
Исследование: экстремальная жара и засуха угрожают Ближнему Востоку
Эксперт Игнатенко не исключила искусственной раскрутки Иришки Чики-Пики

Власти Занзибара введут обязательную страховку для туристов осенью

На Занзибаре введут обязательную страховку для туристов
0:55
Туризм

Власти Занзибара с 1 октября введут обязательную страховку для иностранных путешественников, которые прибывают в аэропорт или морской порт острова. Соответствующее уведомление получил туроператор "Интурист", пишет портал "TourDom".

На Занзибаре введут обязательную страховку для туристов
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Предположительно, страховка будет действительна в течение 92-х дней. Она покроет расходы при несчастных случаях, а также на неотложную медицинскую помощь, возвращение тела на родину в случае гибели, задержку, кражу или потерю багажа. Покрытие будет стоить 44 доллара (около 4 тысяч рублей). При этом отмечается, что наличие медицинского полиса не освободит путешественников от необходимости приобретения дополнительной страховки.

Ранее Pravda.Ru писала, как вызвать скорую помощь за границей и не остаться без страхового покрытия.

Уточнения

Занзиба́р — принадлежащий Танзании архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Часть архипелага входит в автономию Занзибар. Острова находятся на расстоянии 40-60 км от восточного побережья Африки.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну Любовь Степушова Сахарный диабет не является "приговором" для ребёнка Дмитрий Плотников
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Важность крышки расширительного бачка: мелочь, которая спасает двигатель
Важность крышки расширительного бачка: мелочь, которая спасает двигатель
Последние материалы
На Дальнем Востоке появится 18 новых туристических маршрутов
Как выбрать люстру для спальни: практические советы
Исследование: экстремальная жара и засуха угрожают Ближнему Востоку
На Занзибаре введут обязательную страховку для туристов
Эксперт Игнатенко не исключила искусственной раскрутки Иришки Чики-Пики
Болгарский перец в беконе: рецепт аппетитной закуски
"Карательные" пошлины ЕС против китайских электромобилей уже дают эффект
В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну
Инфляция в России замедлилась до 9,04%
Маска для волос с авокадо, оливковым маслом и яйцом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.