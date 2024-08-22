Власти Занзибара введут обязательную страховку для туристов осенью

На Занзибаре введут обязательную страховку для туристов

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Занзибара с 1 октября введут обязательную страховку для иностранных путешественников, которые прибывают в аэропорт или морской порт острова. Соответствующее уведомление получил туроператор "Интурист", пишет портал "TourDom".

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Предположительно, страховка будет действительна в течение 92-х дней. Она покроет расходы при несчастных случаях, а также на неотложную медицинскую помощь, возвращение тела на родину в случае гибели, задержку, кражу или потерю багажа. Покрытие будет стоить 44 доллара (около 4 тысяч рублей). При этом отмечается, что наличие медицинского полиса не освободит путешественников от необходимости приобретения дополнительной страховки.

Ранее Pravda.Ru писала, как вызвать скорую помощь за границей и не остаться без страхового покрытия.

Уточнения

Занзиба́р — принадлежащий Танзании архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Часть архипелага входит в автономию Занзибар. Острова находятся на расстоянии 40-60 км от восточного побережья Африки.