Полиция задержала подозреваемого в убийстве туристки из Челябинска на острове Маврикий

Туристку из Челябинска, Залию Шамигулову, которая пропала на острове Маврикий, нашли мертвой, сообщает Tourdom.
Ее тело обнаружили закопанным в городе Вакоа-Феникс.
Полиция задержала подозреваемого, местного жителя по имени Пурявирсингх, который признался в убийстве.
Он утверждает, что был знаком с Залией давно, они собирались пожениться, и он совершил преступление из ревности.
Залия Шамигулова, преподавательница из Челябинска, пропала 17 августа, отправившись на прогулку со своим знакомым.
Ее соседка по отелю обратилась в полицию, когда девушка не вернулась.
Полиция просматривала записи с камер видеонаблюдения, и на одной из них заметили, как Залия садится в синий автомобиль.
Владельцем автомобиля оказался Пурявирсингх, который вначале утверждал, что высадил ее в другом городе, но позже признался в убийстве.
Теперь решается вопрос о транспортировке тела Залии на родину.
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