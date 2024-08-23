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Полиция задержала подозреваемого в убийстве туристки из Челябинска на острове Маврикий

Туристку из Челябинска нашли мёртвой на острове Маврикий
1:02
Туризм

Туристку из Челябинска, Залию Шамигулову, которая пропала на острове Маврикий, нашли мертвой, сообщает Tourdom.

Туристку из Челябинска нашли мёртвой на острове Маврикий
Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info

Ее тело обнаружили закопанным в городе Вакоа-Феникс.

Полиция задержала подозреваемого, местного жителя по имени Пурявирсингх, который признался в убийстве.

Он утверждает, что был знаком с Залией давно, они собирались пожениться, и он совершил преступление из ревности.

Залия Шамигулова, преподавательница из Челябинска, пропала 17 августа, отправившись на прогулку со своим знакомым.

Ее соседка по отелю обратилась в полицию, когда девушка не вернулась.

Полиция просматривала записи с камер видеонаблюдения, и на одной из них заметили, как Залия садится в синий автомобиль.

Владельцем автомобиля оказался Пурявирсингх, который вначале утверждал, что высадил ее в другом городе, но позже признался в убийстве.

Теперь решается вопрос о транспортировке тела Залии на родину.

Уточнения

Транспортиро́вка (также доставка, транспорт) — процесс перемещения груза/объекта в место назначения, посредством тех или иных транспортных средств, обычно термин применяется по отношению к штучным доставкам крупногабаритных объектов (по отношению к регулярным рейсам применяется термин перевозка — одна из важнейших отраслей экономики).

Видеонаблюдение (англ. video surveillance) — наблюдение с помощью видеотехнических средств.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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