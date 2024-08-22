В Приамурье, Забайкалье и на некоторых других территориях создадут новые турмаршруты

На Дальнем Востоке создадут 18 туристических маршрутов. Проекты отобрали во время заседания президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития региона. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу полпредства в ДФО.
На Дальнем Востоке планируется создать и обустроить 118,2 километра троп. До конца 2024 года разработают их детальный проект. Известно, что маршруты появятся на Камчатке и Чукотке, а также в Забайкалье, Бурятии, Приморье, Хабаровском крае, Приамурье и Магаданской области.
Ранее Pravda.Ru писала, что в национальном парке Карелии открыли новую экологическую тропу.
Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию.
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