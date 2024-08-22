Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт подтвердил техническую возможность отключения России от интернета
Подбор помады: как определить свой тон кожи и выбрать идеальный оттенок
В приграничье уничтожены американские наёмники из ЧВК Forward Observation Group
Евросоюз увеличил импорт российского зерна
В Минздраве посоветовали не собирать старые грибы и грибы-переростки
Как выбрать люстру для спальни: практические советы
Исследование: экстремальная жара и засуха угрожают Ближнему Востоку
На Занзибаре введут обязательную страховку для туристов
Эксперт Игнатенко не исключила искусственной раскрутки Иришки Чики-Пики

В Приамурье, Забайкалье и на некоторых других территориях создадут новые турмаршруты

На Дальнем Востоке появится 18 новых туристических маршрутов
0:48
Туризм

На Дальнем Востоке создадут 18 туристических маршрутов. Проекты отобрали во время заседания президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития региона. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу полпредства в ДФО.

На Дальнем Востоке появится 18 новых туристических маршрутов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

На Дальнем Востоке планируется создать и обустроить 118,2 километра троп. До конца 2024 года разработают их детальный проект. Известно, что маршруты появятся на Камчатке и Чукотке, а также в Забайкалье, Бурятии, Приморье, Хабаровском крае, Приамурье и Магаданской области.

Ранее Pravda.Ru писала, что в национальном парке Карелии открыли новую экологическую тропу.

Уточнения

Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну Любовь Степушова Сахарный диабет не является "приговором" для ребёнка Дмитрий Плотников
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Важность крышки расширительного бачка: мелочь, которая спасает двигатель
Важность крышки расширительного бачка: мелочь, которая спасает двигатель
Последние материалы
На Дальнем Востоке появится 18 новых туристических маршрутов
Как выбрать люстру для спальни: практические советы
Исследование: экстремальная жара и засуха угрожают Ближнему Востоку
На Занзибаре введут обязательную страховку для туристов
Эксперт Игнатенко не исключила искусственной раскрутки Иришки Чики-Пики
Болгарский перец в беконе: рецепт аппетитной закуски
"Карательные" пошлины ЕС против китайских электромобилей уже дают эффект
В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну
Инфляция в России замедлилась до 9,04%
Маска для волос с авокадо, оливковым маслом и яйцом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.