Депутаты предлагают сделать путёвки в лагеря доступнее через кешбэк

В Госдуме хотят сделать отдых детей в лагерях доступнее, предложив программу "туристического кешбэка" для детей, сообщает Известия.
Предлагается, чтобы государство компенсировало 20% стоимости путевки, но не более 20 000 рублей.
Депутаты объясняют, что цены на путевки в детские лагеря очень высокие, и многие семьи не могут позволить себе отправить ребенка на отдых.
Эта идея напоминает программу кешбэка для взрослых, которая уже действовала в России и позволила вернуть часть денег за путешествия по стране.
Кроме того, с 2025 года планируется провести эксперимент по субсидированию гостевых домов в некоторых регионах России.
Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
Кешбэ́к — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на наших дачных участках. Ее ценят за вкусные, полезные плоды, а также неприхотливость к условиям выращивания. Однако, чтобы весной куст порадовал обильным урожаем, важно правильно его подготовить к зимовке.