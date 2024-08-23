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Депутаты предлагают сделать путёвки в лагеря доступнее через кешбэк

Госдума предлагает внедрить программу кешбэка для детского отдыха
0:45
Туризм

В Госдуме хотят сделать отдых детей в лагерях доступнее, предложив программу "туристического кешбэка" для детей, сообщает Известия.

Госдума предлагает внедрить программу кешбэка для детского отдыха
Фото: commons.wikimedia.org by Friendsworldclub, CC BY-SA 4.0

Предлагается, чтобы государство компенсировало 20% стоимости путевки, но не более 20 000 рублей.

Депутаты объясняют, что цены на путевки в детские лагеря очень высокие, и многие семьи не могут позволить себе отправить ребенка на отдых.

Эта идея напоминает программу кешбэка для взрослых, которая уже действовала в России и позволила вернуть часть денег за путешествия по стране.

Кроме того, с 2025 года планируется провести эксперимент по субсидированию гостевых домов в некоторых регионах России.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

Кешбэ́к — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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