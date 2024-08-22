Российские туристы рассказали о впечатлениях от природы и достопримечательностей Грузии

Россияне рассказали, чем их привлекает отдых в Грузии

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездка в Грузию — это отличная возможность насладиться живописной природой, осмотреть многочисленные достопримечательности и попробовать вкусные блюда местной кухни, рассказал порталу NEWS.ru москвич Михаил, недавно вернувшийся из путешествия по этой стране.

Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0

Другие туристы также отмечают тёплое гостеприимство местных жителей и доброжелательное отношение к россиянам, особенно со стороны старшего поколения. Грузия изобилует достопримечательностями и красивыми природными уголками. Но самое главное — это богатая и знаменитая грузинская кухня, подчеркнул Михаил.

Лариса из Подмосковья отметила, что пожилые грузины хорошо относятся к россиянам, так как помнят времена Советского Союза. Владислав из Ульяновска рассказал, что однажды, заблудившись на машине в Грузии, он встретил дружелюбных местных полицейских, которые охотно помогли ему.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе). Относится к Восточной Европе и Передней Азии; рассматривается часто как страна на стыке Европы и Азии. Историко-культурно и геополитически рассматривается как часть Европы.

Гостеприи́мство — распространённое повсеместно (в самых различных культурах и во все временные периоды) общественное явление, предполагающее предоставление чужаку («гостю») защиты и заботы.