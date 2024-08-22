Власти Шри-Ланки вводят безвизовый режим для россиян и ещё 34 стран с 1 октября

Россиянам путь открыт: Шри-Ланка отменяет визы для туристов из 35 стран

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство Шри-Ланки приняло решение о введении безвизового режима для граждан России и ещё 34 стран, начиная с 1 октября. Об этом сообщило издание Daily Mirror, ссылаясь на заявление советника министерства туризма Харина Фернандо.

Фото: commons.wikimedia.org by Dronepicr, CC BY 3.0

По его словам, это нововведение направлено на стимулирование туризма и улучшение экономической ситуации на острове. В список стран, чьи граждане смогут въезжать на Шри-Ланку без визы, вошли такие государства, как Германия, Австралия, Индия, Китай и Япония.

Это решение является частью более широких мер, направленных на привлечение иностранных туристов, что, по мнению властей, поможет восстановить туристическую отрасль после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ (синг. ශ්‍රී ලංකා, там. இலங்கை), официальное название — Демократи́ческая Социалисти́ческая Респу́блика Шри-Ла́нка — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Имеет морскую границу с Индией.

Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию. Безвизовый режим может устанавливаться как в одностороннем порядке, так и в порядке взаимности (по двустороннему или многостороннему соглашению, например, Шенгенская зона). Иногда при этом возможно ограничение по типам паспортов (например безвизовый режим для обладателей дипломатических паспортов).