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В Сочи хотят уничтожить туристический бизнес

3:36
Туризм

В Сочи у собственников отобрали гостиничный комплекс "Волна Резорт Энд Спа", и отошел он в пользу государства.

В Сочи хотят уничтожить туристический бизнес
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

Подавшая иск Генпрокуратура РФ ссылалась на то, что территория относится к природоохранной зоне, поэтому туристические объекты были возведены незаконно. Причем нарушения были допущены еще во время приватизации в начале 90-х, а ответчики приобрели комплекс в начале 2000-х. Но даже право собственности, подтвержденное сведениями госреестров, не повлияло на решение суда Адлера об изъятии активов. Ответчики мириться с таким произволом не готовы и уже подали жалобы, 27 августа их рассмотрит Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре.

Двадцать восемь человек лишились имущества, в которое были вложены миллионы. Более того, ответчики должны возместить ущерб государству (в частности, почвенным беспозвоночным, которых потревожили при возведении объектов) в размере более 14 млрд рублей. Среди ответчиков, в том числе, ООО "Лэндлорд", ООО "Московский пляж".

Ответчики готовы отстаивать свои права, ведь приватизация проходила без их участия, а если в 90-х и были допущены нарушения, то только потому, что госорганы не выполняют свои прямые обязанности. Нашли ответчики и нарушения в оформлении иска прокуратурой.

В советские годы вместо отеля "Волна Резорт Энд Спа" функционировал пансионат "Весна", в 1992 году он перешёл в собственность Федерации независимых профсоюзов России, которая его реорганизовала в АО. В кассационной жалобе ответчики ссылаются на постановление от 10.03.1960 г. № 335 "О передаче профсоюзам санаториев и домов отдыха". Однако суд пришёл к выводу, что, несмотря на передачу профсоюзным организациям, имущество все равно оставалось государственной собственностью. А приватизация была проведена незаконно.

Ответчики же настаивают на произволе и беззаконии, ссылаясь при этом в кассационной жалобе на выступление главы государства Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент тогда отметил, что "работа прокуроров по возврату активов в госсобственность оправдана, если… действие (бездействие) собственников активов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам".

При этом развитие внутреннего туризма как никогда актуально именно сейчас, когда Запад настроен далеко не дружелюбно в отношении России и душит страну санкциями. Очевидно, что подобный прецедент с изъятием активов может уничтожить на корню инвестиционный климат в туристической отрасли. Станут ли инвесторы вкладываться в строительство объектов, зная, что их могут потом отобрать? Тем более сотни гостиниц в начале 90-х годов были переданы аналогичным образом профсоюзами в рамках приватизации. А что будет с людьми, которые лишатся рабочих мест, с выплатами налогов?

Стоит напомнить, что Верховный суд РФ уже отменял судебные решения об изъятии имущества у предпринимателей подобным образом, стоит только надеяться, что Четвёртый кассационный суд Краснодара возьмет эту практику на заметку и все же вернет собственникам то, что у них отобрали.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи. Сочи — крупнейший курортный город России и важный транспортный узел, а также крупный экономический и культурный центр черноморского побережья России. Неофициально именуется также летней, южной и курортной «столицей» России. В 2012 году журнал Forbes признал Сочи лучшим городом для ведения бизнеса в стране.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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