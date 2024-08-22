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Российская туристка исчезла после поездки по острову Маврикий

Российская туристка пропала на острове Маврикий после прогулки с местным жителем
0:50
Туризм

Российская туристка Залия Шамигулова пропала на острове Маврикий после того, как отправилась на прогулку с местным жителем, сообщает Tourdom. 

Российская туристка пропала на острове Маврикий после прогулки с местным жителем
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Её подруга, с которой она отдыхала, сообщила, что Залия уехала с мужчиной утром 17 августа, но так и не вернулась вечером. 

Полиция нашла мужчину, но он утверждает, что просто покатал её по острову и высадил в Кюрпипе. Где Залия находится сейчас, он не знает.

Родственники Залии подозревают, что её похитили с целью выкупа, и считают, что полиция что-то скрывает. 

Посольство России пока не комментирует ситуацию. 

Это уже вторая пропажа россиянки за короткий период: накануне пропала женщина в Турции, которая отправилась в горы в районе Мармариса.

Уточнения

Маври́кий (англ. Mauritius, МФА: ; фр. Maurice, МФА: ; мавр. креоль. Moris [moˈʁis]), официальное название — Респу́блика Маври́кий (англ. Republic of Mauritius [rɪˈpʌblɪk ɒv məˈrɪʃ(i)əs], фр. République de Maurice [ʁe.py.bˈlik də mɔˈʁis], мавр. креоль. Repiblik Moris [ʁepib'lik moˈʁis]) — островное государство в Юго-Восточной Африке (по версии ООН — относится к Восточной Африке). Расположено в юго-западной части Индийского океана, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара.

Курепипе Кюрпип — город в Республике Маврикий. Город прозван La Ville Lumière (в пер. на рус. «Город света») из-за того, что стал первым городом на острове, куда проведено электричество. Население — 79 273 чел. Курепипе, по сравнению с другими частями острова, находится на большой высоте, поэтому иногда упоминается как «центральное плато». Одна из природных достопримечательностей города — кратер близлежащего потухшего вулкана Тру-о-Серф.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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