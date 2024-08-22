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Туристки устроили дебош из-за отмены экскурсии

Иностранки разгромили офис турфирмы на Пхукете
0:58
Туризм

Две туристки из-за отмены экскурсии устроили беспорядок в офисе туристической компании на популярном курорте Таиланда, сообщает Lenta.

Иностранки разгромили офис турфирмы на Пхукете
Фото: flickr.com by Николас Фольмер, CC BY 2.0

Как стало известно, женщины приобрели тур по заливам в провинции Пханг-Нга, но в день экскурсии либо сами пропустили трансфер, либо никто не пришел за ними. Возмущенные этим, туристки решили выяснить ситуацию в офисе агентства.

Путешественницы устроили скандал и разрушили офис компании. Подробности ущерба пока не уточнены. Туристическая полиция сообщила, что нарушительницы признали свою вину и согласились возместить ущерб.

Неизвестно, будут ли возвращены деньги за отмененную экскурсию.

Ранее на Пхукете полиция задержала двух злоумышленников, которые нападали на туристические автобусы. По заказу одной из транспортных компаний они ездили на мотоциклах и стреляли по автобусам из рогаток.

Уточнения

Трансфе́р (от англ. to transfer — переносить, перемещать, лат. trānferre) — термин, использующийся в русском языке в туристской, банковской, инновационно-экономической, спортивной, швейной, психологической и иных тематиках.

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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