В Кемеровской области откроют новую туристическую зону

В Кемеровской области появится озеро с песчаным пляжем на месте карьера

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Кемеровской области появится озеро с песчаным пляжем на месте отработанного карьера (Берёзовское месторождение). Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Кузбасса.

Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Пляж будет рассчитан на 6 тысяч человек. Благодаря новой туристической зоне появится более 300 рабочих мест, а за 1 летний сезон её смогут посетить более 500 тысяч отдыхающих. Предположительно, работы завершатся в 2026 году.

"После завершения строительства инфраструктуры около 170 га территории станут доступны для освоения инвесторами. Здесь можно построить кафе, кемпинги, гостиницы, пункты проката, аттракционы, прогулочные зоны и многое другое", — уточнил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Карелии построят туристический комплекс на берегу Сямозера.

Уточнения

Ке́меровская о́бласть — Кузба́сс (также Ке́меровская о́бласть или Кузба́сс) — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири. Входит в состав Сибирского федерального округа, является частью Западно-Сибирского экономического района.