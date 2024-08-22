Секреты опытных путешественников: бесплатные услуги отелей, о которых многие не знают

Какие бесплатные услуги в отелях скрывают от гостей?

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда вы останавливаетесь в отеле, важно помнить о ряде услуг, которые можно запросить бесплатно, даже если они не афишируются. Например, если вы путешествуете с семьей или друзьями, можно попросить, чтобы ваши комнаты находились рядом — это значительно упростит отдых. Если с вами ребёнок, не забудьте поинтересоваться о возможности предоставления детской кроватки, что избавит вас от лишних забот.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group, CC BY-SA 3.0

Для особых случаев, таких как день рождения или девичник, персонал отеля может украсить ваш номер по вашей просьбе. Причем иногда это можно сделать без дополнительной оплаты, предоставив собственные материалы для декора. Сотрудники отеля также могут помочь с рекомендациями по местным заведениям и достопримечательностям, что позволит избежать разочарований от посещения слишком туристических мест. Если вы приехали с питомцем, уточните наличие миски и других удобств для вашего друга — это позволит избежать неожиданных проблем.

Кроме того, многие отели предлагают скидки на услуги как для своих постояльцев, так и для партнерских заведений, что может значительно сэкономить ваш бюджет. Не стоит стесняться попросить о дополнительных мелочах, таких как губка для обуви или набор для мелкого ремонта одежды — такие вещи часто предоставляются бесплатно, особенно в отелях высокого класса.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.