Осенние путешествия: советы эксперта по выбору лучших направлений

Эксперт раскрыл бюджетные направления для осенних путешествий

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие россияне предпочитают отправляться в отпуск осенью, и значительная часть из них ориентирована на путешествия. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в интервью "ФедералПресс" дал рекомендации по бронированию туров на следующий год.

Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, CC BY-SA 2.0

Эксперт отметил, что для тех, кто привязан к определенным датам или направлениям, особенно в высокий сезон, раннее бронирование становится оптимальным выбором. Оно гарантирует наличие мест и позволяет более точно планировать отпуск и рабочее время, а также предоставляет определенные преимущества.

Однако, если туристы не привязаны к конкретным датам и стремятся провести отпуск в теплых странах зимой, Мальцев советует искать спецпредложения, рассчитывая на возможное снижение цен в течение сезона. Таким образом, выбор стратегии зависит от приоритетов туриста.

Кроме того, эксперт предупредил, что в этом году ожидается увеличение стоимости туров на отечественные направления на 8-12%, а на зарубежные — на 10%. Рост цен будет заметен в долларах и евро. Тем не менее, осенью цены на поездки по зарубежным направлениям могут быть ниже обычных.