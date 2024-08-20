Визовые центры Италии в России вводят ограничение в 60 дней для подачи документов

Итальянские визовые центры усложняют подачу документов россиянам

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянские визовые центры в России прекратили прием заявок на шенгенские визы, если до запланированной поездки остается менее 60 дней.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Это нововведение стало неожиданностью для многих путешественников, которые сообщили, что при подаче документов их попросили изменить даты поездки, поскольку до выезда оставалось менее двух месяцев.

Вероятно, такие меры связаны с увеличением числа обращений за визами, что усложнило и удлинило процесс их обработки. Теперь сотрудникам визовых центров запрещено принимать документы при подобных обстоятельствах, что подтверждают сообщения от туристов в Telegram-канале "Улететь".