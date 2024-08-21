Анапа в зелени: массовое цветение водорослей вызвало споры и жалобы среди отдыхающих

Чёрное море у Анапы позеленело: туристы жалуются на испорченный отдых

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

На днях Чёрное море у берегов Анапы неожиданно приобрело зелёный оттенок, что вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Туристы активно делятся фотографиями и видео, где видно густую массу зелёных морских растений у берега и скопления водорослей на пляжах, жалуясь на испорченные каникулы. Местные власти заявили, что подобное явление — вполне нормальное и не представляет опасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, CC BY-SA 4.0

Как выяснилось, причиной этому стала камка, или бродячая кладофора, — нитчатые водоросли, которые быстро размножаются при повышенной температуре воды. Они попадают в бухту и остаются там из-за отсутствия сильных течений и штормов.

В мэрии отметили, что полностью удалить камку невозможно, поскольку у этих водорослей нет чётко выраженной локализации и объёма. Кроме того, администрация курорта подчеркнула, что это естественное явление для Чёрного моря, а сами водоросли не только безопасны, но и полезны для дыхательной системы, суставов и кожи благодаря содержанию йода и брома. Некоторые туристы даже используют водоросли в косметических целях, обмазываясь ими.

Эксперты в области туризма, юристы и экологи считают, что жаловаться на такие природные явления и требовать компенсации за испорченный отдых бессмысленно, так как информация о цветении моря доступна и не скрывается.

Между тем, отдыхающие в Анапе туристы отмечают, что ситуация постепенно нормализуется: часть пляжей уже очищена от зелени, и чистое море вновь доступно для отдыха.