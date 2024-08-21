Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старший — значит опытный: водители за 40 реже попадают в аварии
Сферы с самой быстрой карьерной динамикой
Кардиолог Бокерия призвала не хватать телефон сразу после пробуждения
Джонни Депп представит новый фильм "Моди" на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Ленинградскую область атаковали оленьи мухи — биолог назвал единственный способ от них защититься
Чёрное море у Анапы позеленело: туристы жалуются на испорченный отдых
Раскрыты реальные доходы дальнобойщиков
Ручное переключение передач на автомате: что нужно знать каждому водителю
Всероссийский арт-фестиваль "Малахитовая шкатулка" стартовал на "Роза Хутор"

Виноваты ножницы: в аэропорту Титосэ отменили 36 рейсов из-за потерянного инструмента

В Японии задержали более 200 рейсов из-за потерянных ножниц
0:49
Туризм

В японском аэропорту Титосэ задержали 201 рейс из-за потерянных ножниц. Об этом сообщает CNN.

В Японии задержали более 200 рейсов из-за потерянных ножниц
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, CC BY-SA 3.0

Инцидент произошёл 17 августа. Сотрудники аэропорта не досчитались ножниц в одном из магазинов, который расположен рядом с выходом на посадку. Работники предположили, что готовится теракт. Во время поисков ножниц отменили 36 рейсов, а 201 задержали. Нормальная работа аэропорта возобновилась по прошествии 2-х часов. При этом многим туристам пришлось повторно пройти процедуру проверки безопасности. Сами ножницы нашли на следующий день в том же самом магазине.

Ранее Pravda.Ru писала, что в России пассажир пытался улететь в багажном отсеке самолёта.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
США создают стратегические риски, обвиняя Китай, РФ и КНДР в координации ядерных сил Любовь Степушова Боевики ВСУ в плену представляются поварами и водителями, но их телефоны говорят об обратном Дмитрий Плотников ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Неожиданный штраф за дефлекторы: узнайте, как избежать неприятностей
Неожиданный штраф за дефлекторы: узнайте, как избежать неприятностей
Последние материалы
Кардиолог Бокерия призвала не хватать телефон сразу после пробуждения
Джонни Депп представит новый фильм "Моди" на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Ленинградскую область атаковали оленьи мухи — биолог назвал единственный способ от них защититься
Чёрное море у Анапы позеленело: туристы жалуются на испорченный отдых
Раскрыты реальные доходы дальнобойщиков
Ручное переключение передач на автомате: что нужно знать каждому водителю
Всероссийский арт-фестиваль "Малахитовая шкатулка" стартовал на "Роза Хутор"
Предупреждение эндокринолога: телевизор повышает риск деменции
Цены на отдых в Дагестане взлетели на фоне туристического бума
Брэд Питт готовится к роли гонщика в новом фильме о F1
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.