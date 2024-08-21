Виноваты ножницы: в аэропорту Титосэ отменили 36 рейсов из-за потерянного инструмента

В японском аэропорту Титосэ задержали 201 рейс из-за потерянных ножниц. Об этом сообщает CNN.
Инцидент произошёл 17 августа. Сотрудники аэропорта не досчитались ножниц в одном из магазинов, который расположен рядом с выходом на посадку. Работники предположили, что готовится теракт. Во время поисков ножниц отменили 36 рейсов, а 201 задержали. Нормальная работа аэропорта возобновилась по прошествии 2-х часов. При этом многим туристам пришлось повторно пройти процедуру проверки безопасности. Сами ножницы нашли на следующий день в том же самом магазине.
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