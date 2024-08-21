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Цены в Дагестане удвоились из-за наплыва туристов, вызвав недовольство местных жителей и отдыхающих

Цены на отдых в Дагестане взлетели на фоне туристического бума
1:29
Туризм

Туристический поток в Дагестан значительно увеличился, что повлекло за собой рост цен на отдых в этой кавказской республике. Согласно исследованию "Российской газеты", туристический бум в Дагестане вызвал резкий рост цен на всё: от продуктов до недвижимости.

Цены на отдых в Дагестане взлетели на фоне туристического бума
Фото: flickr.com by Linar Khalitov, CC BY-SA 2.0

В 2023 году около 1,6 миллиона россиян и иностранцев посетили такие города, как Махачкала и Дербент, а также отдохнули в горах и на пляжах Каспийского моря. В текущем году поток туристов остается на высоком уровне. С начала 2024 года расходы гостей региона, зафиксированные через карты и терминалы "Сбера", превысили 10 миллиардов рублей, что на треть больше, чем за весь предыдущий год.

Местный рынок отреагировал на рост прибыли. Например, в республике, где наиболее высокое поголовье овец, цены на баранину за год удвоились — с 400 до 800 рублей. Стоимость недвижимости также повысилась: по данным риелторов, аренда выросла в 1,5 раза и более.

Однако не все местные жители довольны этими изменениями. Тем, кто не получает доход от туризма, приходится больше тратить на повседневные нужды. Некоторые туристы также выражают недовольство ростом цен, отмечая, что стоимость услуг часто не соответствует их качеству.

Уточнения

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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