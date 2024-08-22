Стали известны города России, в которых туристы мечтают побывать в августе

Исследование: туристы мечтают посетить Сочи в августе

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы больше всего желают посетить Сочи и Калининград в августе. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные "Суточно.ру".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Специалисты сервиса провели исследование среди 8,3 тысячи пользователей. Его целью являлось определение наиболее предпочтительных городов для посещения россиянами в последний месяц лета. За Сочи проголосовало 23% респондентов, а за Калининград — 17%. На третьем месте расположился Санкт-Петербург с 14% голосов. При этом в топ-10 также вошли Кисловодск (13%), Зеленоградск (9%), Геленджик (8%), Казань (5%), Нижний Новгород (5%), Москва (3%) и Краснодар (3%).

Ранее Pravda.Ru писала, что путешественники стали чаще посещать Астраханскую область для поездки к лотосовым полям.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации. До 4 июля 1946 года город носил название Кёнигсбе́рг, ранее фигурировало название Короле́вец; до 1255 года — Тва́нгсте.