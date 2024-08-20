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Эксперт по туризму посоветовала россиянам опасаться подозрительных скидок при покупке туров

Эксперт предупредила о рисках покупки туров с большими скидками
1:16
Туризм

Эксперт по туризму и основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр порекомендовала россиянам быть осторожными при выборе туров и остерегаться предложений с чрезмерно большими скидками и "привлекательными ценами". Об этом и других способах избежать мошенничества при планировании путешествий она рассказала в своём Telegram-канале "Туризм с Майей Котляр".

Эксперт предупредила о рисках покупки туров с большими скидками
Фото: Freepik by freepik, PDM

Котляр подчеркнула, что любое снижение цены более чем на пять-десять процентов от рыночной должно насторожить туристов.

"Такого в туризме не бывает, если это серьезная и уважающая себя компания. Поверьте мне на слово. Либо это агентство, работающее на минималках, лишь бы нарастить оборотку", — пояснила она.

Кроме того, эксперт рекомендовала обращать внимание на репутацию турагентства, его известность, опыт работы и отзывы клиентов. Ещё одним важным критерием выбора компании для организации поездки является законность сделки.

"Договор, чеки, перевод средств на реквизиты. И никаких "с карты на карту" и наличных без чека с фискальным QR-кодом. Про "я с ними уже ездила, и всё было хорошо" забудьте'", — предостерегла она.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем».

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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