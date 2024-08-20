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На Великой Китайской стене внедрили дронов-доставщиков, позволяющих туристам быстро получить еду и напитки за считанные минуты

Дроны начали доставлять еду на Великой Китайской стене
0:58
Туризм

В окрестностях Пекина на участке Великой Китайской стены Бадалин внедрили инновационную систему доставки с помощью дронов. Теперь туристы могут получить еду, напитки или предметы первой необходимости всего за несколько минут.

Дроны начали доставлять еду на Великой Китайской стене
Фото: flickr.com by Nikolaj Potanin, CC BY-SA 2.0

Ранее доставка осуществлялась пешими курьерами, и ожидание могло затянуться почти на час. С запуском беспилотных дронов время ожидания сократилось до пяти минут. Для заказа нужно всего лишь отсканировать QR-код на плакате у посадочной площадки дронов и дождаться прибытия заказа.

Среди товаров доступны не только вода, еда и мороженое, но и медикаменты, если в этом возникнет необходимость. Интересно, что на обратном пути дроны также помогают убирать территорию, перевозя пустые бутылки и упаковки обратно, что облегчает работу служащих заповедника и помогает поддерживать чистоту на объекте.

Уточнения

Вели́кая Кита́йская стена́ (кит. трад. 長城, упр. 长城, пиньинь Chángchéng, буквально: «Длинная стена» или кит. трад. 萬里長城, упр. 万里长城, пиньинь Wànlǐ Chángchéng, буквально: «Стена длиной в 10 000 ли») — разделительная стена длиной почти 9000 км (полная длина — 21,2 тыс. км), построенная в древнем Китае и являющаяся крупнейшим памятником архитектуры.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика (сокр. КНР), (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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