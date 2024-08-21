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Сезон пляжного отдыха в Сочи: когда лучше приезжать, а когда уже поздно

Конец "бархатного сезона": какой месяц в Сочи уже слишком поздний для пляжного отдыха
2:09
Туризм

Сочи — один из самых популярных российских курортов, манящий тысячи туристов в теплое время года. Однако не все знают, что существует определенный сезон, когда ехать на отдых в Сочи на море уже поздно.

Конец "бархатного сезона": какой месяц в Сочи уже слишком поздний для пляжного отдыха
Фото: Wikipedia by Arne Müseler, CC BY-SA 3.0

Традиционно пляжный сезон в Сочи длится с мая по октябрь. Однако стоит учитывать, что даже в этот период погода и условия для комфортного отдыха могут существенно различаться.

Пик сезона в Сочи приходится на июль-август, когда температура воды в море достигает комфортных +22-24°С, а воздух прогревается до +28-30°С. Это идеальное время для пляжного отдыха, купания, загорания и всех летних развлечений.

Но с наступлением сентября ситуация начинает меняться. Температура воды и воздуха постепенно снижается, дни становятся короче, а вероятность осадков выше. Хотя в первой половине сентября еще можно насладиться теплом и морем, к концу месяца купаться становится уже довольно прохладно.

К октябрю в Сочи наступает "бархатный сезон" — период более мягкой погоды с комфортной температурой +15-20°С. Однако купание в море в это время практически невозможно, вода охлаждается до +16-18°С. Поэтому отдых в Сочи в октябре лучше планировать без расчета на пляжный отдых.

Ноябрь и декабрь — уже не самое подходящее время для поездки в Сочи. Погода становится неустойчивой, с частыми дождями и понижением температуры. Море окончательно остывает, а шансы на комфортное пляжное времяпрепровождение минимальны.

Таким образом, если вы мечтаете об отдыхе на черноморском побережье, лучше всего запланировать свою поездку в Сочи на июль-август. Именно в эти месяцы вы сможете в полной мере насладиться всеми прелестями пляжного сезона. Более поздние сроки уже рискуют стать слишком прохладными для комфортного купания.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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