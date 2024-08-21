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Полиция расследует исчезновение молодых людей в горах Алтая

Молодые россияне пропали в горах Алтая
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Туризм

Пара молодых россиян пропала без вести во время восхождения на гору Синюха в Алтайском крае, сообщает Lenta.

Молодые россияне пропали в горах Алтая
Фото: unsplash.com by Коди Блэк, PDM

17 августа 19-летние Алексей Кузнецов и Елизавета Черкасская прибыли к подножию горы в Курьинском районе вместе с родственниками.

Решив подняться на вершину вдвоем, они вскоре потеряли связь. После получения сообщения о пропаже к поискам подключились полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители.

На месте работают специалисты с беспилотниками и тепловизорами, а также планируется привлечь владельцев легкомоторных самолетов.

Следственный комитет начал расследование по делу о пропаже молодых людей.

Уточнения

Синюха — самая высокая гора Колыванского хребта (1210 м), Курьинский район Алтайского края.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам.

Теплови́зор (тепло + лат. vīsio «зрение; видение») — устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные цвета. Изучение тепловых изображений называется термографией.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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