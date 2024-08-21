Полиция расследует исчезновение молодых людей в горах Алтая

Молодые россияне пропали в горах Алтая

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пара молодых россиян пропала без вести во время восхождения на гору Синюха в Алтайском крае, сообщает Lenta.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк, PDM

17 августа 19-летние Алексей Кузнецов и Елизавета Черкасская прибыли к подножию горы в Курьинском районе вместе с родственниками.

Решив подняться на вершину вдвоем, они вскоре потеряли связь. После получения сообщения о пропаже к поискам подключились полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители.

На месте работают специалисты с беспилотниками и тепловизорами, а также планируется привлечь владельцев легкомоторных самолетов.

Следственный комитет начал расследование по делу о пропаже молодых людей.

Уточнения

Синюха — самая высокая гора Колыванского хребта (1210 м), Курьинский район Алтайского края.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам.

Теплови́зор (тепло + лат. vīsio «зрение; видение») — устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные цвета. Изучение тепловых изображений называется термографией.