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В Домодедово обнаружили пассажира в багажном отсеке самолёта

Пассажир, опоздавший на свой рейс, перепутал самолёты, пытаясь улететь в багажном отсеке
0:54
Туризм

В Домодедово произошел забавный, но опасный инцидент: опоздавший на рейс в Новокузнецк пассажир решил долететь до пункта назначения в багажном отсеке, сообщает Москвич Mag.

Пассажир, опоздавший на свой рейс, перепутал самолёты, пытаясь улететь в багажном отсеке
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Мужчина перепутал самолеты, запрыгнул в аэробус, который должен был лететь в Норильск.

Служба безопасности аэропорта не заметила его проникновения, мужчину обнаружили уже работники наземной службы. Самолет пришлось обследовать кинологами, что задержало вылет.

Пассажир, решивший перехитрить систему, так и остался в Москве, а комментаторы в социальных сетях выражают недоумение, как он смог проникнуть в багажный отсек незамеченным.

Скорее всего, и в этот раз мужчину ждет административная ответственность и штраф.

Позже выяснилось, что пассажир был в состоянии алкогольного опьянения.

Уточнения

Международный аэропорт Домоде́дово имени М. В. Ломоносова (ИАТА: DME, ИКАО: UUDD) — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, второй по объёму пассажиропотока в РФ. Обслуживает регулярные рейсы по России, также в Европу, Азию и Африку и является вторым по величине пассажиропотока российским аэропортом после Шереметьево, является московским хабом глобального альянса Oneworld и в частности второй по величине пассажиропотока авиакомпании России — S7 Airlines. Входит в двадцатку самых загруженных аэропортов Европы.

Область знаний о собаководстве называют кинологией (греч. κυων, κυνος — «собака» и λόγος — «знание»), а специалиста в этой области — кинологом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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