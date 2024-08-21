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Турист оставил своих детей на вулкане во время восхождения на Авачинскую сопку

Турист оставил своих детей на действующем вулкане
0:51
Туризм

Турист оставил своих детей на действующем вулкане во время массового восхождения на Авачинскую сопку (Камчатка). Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на УМВД России по региону.

Турист оставил своих детей на действующем вулкане
Фото: commons.wikimedia.org by Anchen Oktober, CC BY-SA 4.0

В полицию 17 августа сообщили, что на Авачинской сопке без присмотра остались двое детей 4 и 6 лет. Оказалось, что в это время их отец отправился проверять безопасность маршрута. Другие туристы обеспокоились ситуацией и обратились за помощью. Сейчас сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Елизовскому району проводят проверку.

Массовое восхождение было приурочено ко "Дню вулкана". Вершину покорили около 1 тысячи человек.

Уточнения

Ава́чинская Со́пка — действующий вулкан на Камчатке, в южной части Восточного хребта, к северу от Петропавловска-Камчатского, в междуречье рек Авачи и Налычева. Относится к вулканам типа Сомма-Везувий.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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