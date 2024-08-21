Стало известно, когда "Аэрофлот" возобновит прямые рейсы на остров Бали

"Аэрофлот" возобновит прямые рейсы на Бали осенью

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить прямые рейсы из Москвы в Денпасар (остров Бали) с 17 сентября. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

Полёты будут выполняться 2 раза в неделю. Однако с 3 октября добавится ещё один рейс. При перевозках будут задействованы самолёты Airbus A350.

Напомним, что "Аэрофлот" выполнял прямые рейсы на Бали до августа 2020 года. На фоне пандемии их приостановили. При этом о поддержке возобновления прямого авиасообщения заявлял президент Индонезии Прабово Субуанто в июле 2024 года.

Уточнения

"Аэрофлот — российские авиалинии" — российская государственно-частная авиакомпания, образованная из одного из государственных социалистических предприятий, входившего в состав советского "Аэрофлота".

Денпаса́р — город на юге индонезийского острова Бали, административный центр провинции Бали. Имея население 500 тысяч жителей, Денпасар является самым населённым пунктом острова и единственным населённым пунктом Бали, который в соответствии с современным административно-территориальным делением Индонезии, имеет статус города.