Тюменские власти против амбициозного проекта Дмитрия Володихина

Власти Тюмени находятся в оппозиции историкам по поводу отказа от создания музея Романовых

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Тюмени и Тюменской области препятствуют созданию музея династии Романовых в Тюмени, сообщает издание "Акценты".

Фото: freepik.com is licensed under free more info

Профессор МГУ Дмитрий Володихин предлагает амбициозный проект, чтобы сделать Тюмень туристической меккой. Ключевым элементом проекта является создание музея Романовых на реке Туре.

Известно, что в 1917 году имущество императорской семьи было оставлено на железнодорожной станции Тюмень, а затем разошлось по частным коллекциям.

Володихин предлагает собрать эти ценности в музее в доме купца первой гильдии Трусова на улице 25 лет Октября. Здание было построено в 1840 году и изначально предназначалось для Дома благородного собрания.

Однако бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев зарезервировал здание для своей резиденции, а нынешний губернатор Александр Моор не желает решать этот вопрос.

Вместо этого Моор предлагает использовать ветхое здание бывшего музея пароходов на улице Гаспаровская.

Уточнения

Рома́новы — русский боярский род, носивший такую фамилию с конца XVI века. С 1613 года — династия русских царей, с 1721 года — российских императоров. Прямая ветвь рода Романовых на всероссийском престоле пресеклась после смерти императрицы Елизаветы Петровны 5 января 1762 года. Согласно её завещанию, титул императора и русский престол унаследовал её племянник — сын царевны Анны Петровны и герцога Карла-Фридриха Гольштейн-Готторпского Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, принявший имя Петра III, которого династический договор признавал членом императорского дома Романовых.

Ме́кка официально Благоро́дная Ме́кка (араб. مكة المكرمة‎ — Маккату-ль-Мукаррама) — город на западе Саудовской Аравии, расположенный на расстоянии около 80 км от Красного моря. Священный город мусульман. Её считают «колыбелью ислама».

Музе́й (от др.-греч. μουσεῖον — дом муз) — учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.