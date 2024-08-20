Тюменские власти против амбициозного проекта Дмитрия Володихина

Власти Тюмени и Тюменской области препятствуют созданию музея династии Романовых в Тюмени, сообщает издание "Акценты".
Профессор МГУ Дмитрий Володихин предлагает амбициозный проект, чтобы сделать Тюмень туристической меккой. Ключевым элементом проекта является создание музея Романовых на реке Туре.
Известно, что в 1917 году имущество императорской семьи было оставлено на железнодорожной станции Тюмень, а затем разошлось по частным коллекциям.
Володихин предлагает собрать эти ценности в музее в доме купца первой гильдии Трусова на улице 25 лет Октября. Здание было построено в 1840 году и изначально предназначалось для Дома благородного собрания.
Однако бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев зарезервировал здание для своей резиденции, а нынешний губернатор Александр Моор не желает решать этот вопрос.
Вместо этого Моор предлагает использовать ветхое здание бывшего музея пароходов на улице Гаспаровская.
Рома́новы — русский боярский род, носивший такую фамилию с конца XVI века. С 1613 года — династия русских царей, с 1721 года — российских императоров. Прямая ветвь рода Романовых на всероссийском престоле пресеклась после смерти императрицы Елизаветы Петровны 5 января 1762 года. Согласно её завещанию, титул императора и русский престол унаследовал её племянник — сын царевны Анны Петровны и герцога Карла-Фридриха Гольштейн-Готторпского Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, принявший имя Петра III, которого династический договор признавал членом императорского дома Романовых.
Ме́кка официально Благоро́дная Ме́кка (араб. مكة المكرمة — Маккату-ль-Мукаррама) — город на западе Саудовской Аравии, расположенный на расстоянии около 80 км от Красного моря. Священный город мусульман. Её считают «колыбелью ислама».
Музе́й (от др.-греч. μουσεῖον — дом муз) — учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.
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