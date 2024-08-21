Пассажирка подала в суд на Delta Airlines после травмы в полёте

PYOK: пассажирка Delta Airlines подала в суд из-за травмы во время полёта

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирка Delta Airlines получила травму во время полета и подала в суд на авиакомпанию. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Жительница штата Флорида, Гейл Гамильтон, утверждает в иске, что во время рейса из Парижа в Нью-Йорк в июне 2022 года бортпроводник несколько раз ударил её тележкой с напитками, в результате чего она получила серьёзную травму плеча. По словам пострадавшей, даже спустя два года она по-прежнему не может выполнять обычные повседневные действия.

Адвокаты Delta Airlines полностью отвергают обвинения. Они настаивают, что инцидент произошел по вине самой пассажирки, которая проявила невнимательность.