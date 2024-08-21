Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какао с флаванолами повышает когнитивные способности
Лучший способ приготовления рёбрышек от шеф-поваров
Возникли проблемы с допуском у четырёх российских паралимпийцев
Секрет раскрыт: чем кормить старую кошку, чтобы вернуть ей молодость и энергию
Нужно ли подкармливать баклажаны и перцы в сентябре
Армейская авиация России уничтожила бронетехнику ВСУ в приграничье
Почему болят ноги и как это исправить
Народный банк Китая ослабил контроль над юанем
Надёжное страхование жилья: что учитывать при выборе полиса

Пассажирка подала в суд на Delta Airlines после травмы в полёте

PYOK: пассажирка Delta Airlines подала в суд из-за травмы во время полёта
0:46
Туризм

Пассажирка Delta Airlines получила травму во время полета и подала в суд на авиакомпанию. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

PYOK: пассажирка Delta Airlines подала в суд из-за травмы во время полёта
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Жительница штата Флорида, Гейл Гамильтон, утверждает в иске, что во время рейса из Парижа в Нью-Йорк в июне 2022 года бортпроводник несколько раз ударил её тележкой с напитками, в результате чего она получила серьёзную травму плеча. По словам пострадавшей, даже спустя два года она по-прежнему не может выполнять обычные повседневные действия.

Адвокаты Delta Airlines полностью отвергают обвинения. Они настаивают, что инцидент произошел по вине самой пассажирки, которая проявила невнимательность.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Боевики ВСУ в плену представляются поварами и водителями, но их телефоны говорят об обратном Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Как правильно стричь когти кошке
Как правильно стричь когти кошке
Последние материалы
Армейская авиация России уничтожила бронетехнику ВСУ в приграничье
Нужно ли подкармливать баклажаны и перцы в сентябре
Народный банк Китая ослабил контроль над юанем
Почему болят ноги и как это исправить
Надёжное страхование жилья: что учитывать при выборе полиса
Российская армия наступает на Торецком и Часовоярском направлениях
New York Post: певица Биби Рекса обвинила сотрудника аэропорта в унижении
Полковник Ле Тхе Мау: "Вьетнам выбирает не чью-то сторону, а свои национальные интересы"
Натуральные очищающие средства для лица: как заменить привычную косметику
Как избежать дневной сонливости и усталости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.