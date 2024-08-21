Американскую певицу не пустили на рейс в Германии из-за албанского языка

New York Post: певица Биби Рекса обвинила сотрудника аэропорта в унижении

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американская певица Биби Рекса заявила, что её сняли с рейса из-за того, что она заговорила на албанском языке с сотрудником аэропорта в Мюнхене. Этой историей она поделилась в Instagram (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), и на неё обратило внимание издание New York Post.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

34-летняя артистка рассказала, что 17 августа должна была вылететь в США из Германии рейсом немецкой авиакомпании Lufthansa. Она объяснила, что решила обратиться к сотруднику службы безопасности аэропорта на албанском языке, предположив, что это его родной язык. Однако, по словам певицы, мужчина запретил ей садиться на рейс.

"Он не позволил мне узнать его имя и продолжил морально унижать меня, чтобы я чувствовала себя слабее," — рассказала Биби Рекса в видео.

Она также выразила разочарование тем, что ни одна сотрудница Lufthansa не вмешалась и не помогла ей.

Певица выяснила, что мужчина, вероятно, работает в авиационной сервисной компании ATSG, которую нанял немецкий перевозчик.

"Я никогда не чувствовала себя настолько эмоционально истощённой," — призналась она.

Биби Рекса отметила, что Lufthansa направила ей личное сообщение с извинениями, но она призвала авиакомпанию провести полное расследование инцидента.

"На этот раз "извините" недостаточно," — подчеркнула артистка.