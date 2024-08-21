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Туристы пропали без вести после крушения суперъяхты на юге Италии

ABC News: шесть пассажиров суперъяхты пропали без вести у берегов Италии
Туризм

Шесть пассажиров роскошной суперъяхты Bayesian, затонувшей у берегов Италии, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ABC News.

ABC News: шесть пассажиров суперъяхты пропали без вести у берегов Италии
Фото: State Historical Society of Wisconsin by Tamara Thomsen, PDM

По данным итальянской береговой охраны, на борту находились 10 членов экипажа и 12 гостей, среди которых граждане Великобритании, США и Канады. В ходе спасательной операции удалось спасти 15 человек, включая ребёнка, однако один человек погиб.

Спасённых доставили в порт Портичелло на северном побережье Сицилии и госпитализировали. Одна из выживших, давая комментарий агентству ANSA, рассказала, что на мгновение потеряла годовалую дочь Софию в воде, но затем смогла удержать её над волнами. Вскоре их обеих посадили в спасательную шлюпку и переправили в безопасное место.

Инцидент произошёл 19 августа, когда суперъяхта Bayesian затонула на юге Италии в результате торнадо. Судно перевернулось у порта Портичелло, где стояло на якоре.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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