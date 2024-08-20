Туристам отказали в заселении на Кубе из-за разницы в возрасте

Паре туристов отказали в заселении в отель на Кубе из-за значительной разницы в возрасте и отсутствия официального брака. Об этом сообщает портал CiberCuba.
31-летняя женщина записала видео из холла отеля Gran Muthu Almirante Beach на курорте Ольгин, который популярен среди россиян. Видео было передано независимому журналисту Йосмани Майете Лабраде, который опубликовал его в социальных сетях.
"Я в отеле Gran Muthu Almirante Beach. Мне отказали в заселении вместе с моим партнером, с которым я прожила восемь лет, потому что, как сказали сотрудники отеля, он старше меня на 20 лет, и у нас нет официального брака. Это неуважение," — поделилась возмущенная туристка.
Авторы материала подчеркивают, что отказ персонала отеля является нарушением прав граждан и дискриминацией.
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