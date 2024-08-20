Лесные пожары на юге Франции: эвакуированы тысячи туристов

На юге Франции лесные пожары заставили власти эвакуировать тысячи туристов из кемпингов и других популярных мест отдыха. Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно информации, из кемпинга возле прибрежного города Кане-ан-Руссийон эвакуировали около трёх тысяч туристов. Также десятки местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В течение 17 и 18 августа сотни пожарных сражались с огнём, пока к утру 19 августа пожар удалось взять под контроль.
Несмотря на это, риск новых возгораний остаётся высоким.
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.