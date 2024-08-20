Лесные пожары на юге Франции: эвакуированы тысячи туристов

Daily Mail: лесные пожары во Франции вынудили эвакуировать тысячи туристов

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

На юге Франции лесные пожары заставили власти эвакуировать тысячи туристов из кемпингов и других популярных мест отдыха. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно информации, из кемпинга возле прибрежного города Кане-ан-Руссийон эвакуировали около трёх тысяч туристов. Также десятки местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В течение 17 и 18 августа сотни пожарных сражались с огнём, пока к утру 19 августа пожар удалось взять под контроль.

Несмотря на это, риск новых возгораний остаётся высоким.