Экономия на отдыхе: в сентябре Крым дешевле на 30% по сравнению с Сочи

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что отдых в Крыму в бархатный сезон будет дешевле, чем в Сочи.
По данным АТОР, неделя отдыха в сентябре в крымских отелях по системе "всё включено" или "полный пансион" обойдётся на 20-30% дешевле по сравнению с сочинскими курортами. Однако при этом крымский all inclusive уступает сочинскому в разнообразии и объёме предоставляемых услуг.
Как уточняет ассоциация, благодаря стабильному спросу, топовые отели Крыма в сентябре снизят цены на 10% относительно августа. В целом туры на бархатный сезон будут дешевле на 10-30% по сравнению с высоким летним сезоном.
АТОР также приводит данные сервиса "Алеан", согласно которым стоимость номера на семь ночей в отеле "три звезды" с питанием "всё включено" в Крыму сейчас составляет около 39 тысяч рублей за двоих. В Сочи аналогичный отдых начинается от 54 тысяч рублей.
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