Экономия на отдыхе: в сентябре Крым дешевле на 30% по сравнению с Сочи

АТОР: сравнение стоимости отдыха в Крыму и Сочи в сентябре

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что отдых в Крыму в бархатный сезон будет дешевле, чем в Сочи.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, CC BY-SA 3.0

По данным АТОР, неделя отдыха в сентябре в крымских отелях по системе "всё включено" или "полный пансион" обойдётся на 20-30% дешевле по сравнению с сочинскими курортами. Однако при этом крымский all inclusive уступает сочинскому в разнообразии и объёме предоставляемых услуг.

Как уточняет ассоциация, благодаря стабильному спросу, топовые отели Крыма в сентябре снизят цены на 10% относительно августа. В целом туры на бархатный сезон будут дешевле на 10-30% по сравнению с высоким летним сезоном.

АТОР также приводит данные сервиса "Алеан", согласно которым стоимость номера на семь ночей в отеле "три звезды" с питанием "всё включено" в Крыму сейчас составляет около 39 тысяч рублей за двоих. В Сочи аналогичный отдых начинается от 54 тысяч рублей.