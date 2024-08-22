Как изменятся цены на отдых в сентябре и почему это выгодное время для поездок

Эксперт Дмитрий Горин: как осенью сэкономить на отдыхе

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на отдых в сентябре и октябре будут на 10-20% ниже, чем в летние месяцы. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Он отметил, что планировать путешествие лучше заранее, так как главной проблемой остаётся транспортная доступность. Билеты на авиарейсы и поезда по популярным направлениям раскупают быстро.

По словам Горина, в конце августа наблюдается традиционное снижение спроса, когда большинство туристов уже возвращаются с курортов. Это приводит к появлению свободных мест и снижению цен.

Эксперт подчеркнул, что сентябрь и октябрь — отличное время для отдыха: море всё ещё тёплое, а поток отдыхающих значительно меньше. Среди зарубежных направлений по-прежнему лидирует Турция, которую выбирают 50% туристов. Также популярны Египет, ОАЭ, Таиланд и Куба. В России популярностью пользуются Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининградская область, Карелия и Золотое кольцо.

Уточнения

Российский союз туриндустрии (РСТ) — крупнейшее объединение туристической отрасли России, в состав которого входит более 3000 организаций турбизнеса: туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, средства массовой информации, общественные и иные организации в сфере туризма.