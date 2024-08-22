Как изменятся цены на отдых в сентябре и почему это выгодное время для поездок

Цены на отдых в сентябре и октябре будут на 10-20% ниже, чем в летние месяцы. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Он отметил, что планировать путешествие лучше заранее, так как главной проблемой остаётся транспортная доступность. Билеты на авиарейсы и поезда по популярным направлениям раскупают быстро.
По словам Горина, в конце августа наблюдается традиционное снижение спроса, когда большинство туристов уже возвращаются с курортов. Это приводит к появлению свободных мест и снижению цен.
Эксперт подчеркнул, что сентябрь и октябрь — отличное время для отдыха: море всё ещё тёплое, а поток отдыхающих значительно меньше. Среди зарубежных направлений по-прежнему лидирует Турция, которую выбирают 50% туристов. Также популярны Египет, ОАЭ, Таиланд и Куба. В России популярностью пользуются Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининградская область, Карелия и Золотое кольцо.
Российский союз туриндустрии (РСТ) — крупнейшее объединение туристической отрасли России, в состав которого входит более 3000 организаций турбизнеса: туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, средства массовой информации, общественные и иные организации в сфере туризма.
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